Esposa de Vicente Fernández Jr., por poco y pierde la vida

Karina Ortegón, de 38 años de edad, esposa del cantante Vicente Fernández Jr., estuvo a punto de perder la vida por tomar pastillas "milagro". Afortunadamente ya se encuentra bien.

A la esposa de Vicente Fernández Jr., se le ocurrió automedicarse, y puso en riesgo su vida. Ambos acudieron a la Basílica de Guadalupe a dar gracias a Dios por haber salido adelante de esa difícil situación.

Según reporte de la revista TV Notas, Karina tomó el medicamento porque creyó que tenía una bacteria. Su esposo relata:

Ya llevaba días en cama, no tenía temperatura, pero sí vómito y diarrea; los médicos me checaron, sin embargo, no daban con lo que tenía. Finalmente fuimos con un gastroenterólogo, pero al llegar a la casa se desmayó y yo la alcancé a sujetar para evitar que se golpeara la cabeza en el piso, y ahí fue cuando comenzó a convulsionarse", relató el cantante.