Esposa de Woody Allen lo defiende de terroríficas acusaciones

La esposa de Woody Allen, Soon-Yi Previn, defendió al cineasta de las acusaciones de abuso de Dylan Farrow, hija adoptiva de Allen y la actriz Mia Farrow, en una entrevista para New York Magazine que ha sido criticada por algunos de los hijos de la actriz.

Woody Allen/AP

"Lo que le ha pasado a Woody es tan preocupante, tan injusto. (Mia) se ha aprovechado del movimiento Me Too y ha esgrimido a Dylan como una víctima. Y toda una nueva generación está escuchándolo cuando no deberían", dice la mujer en la pieza.

El artículo se basa en conversaciones entre la periodista y Previn que tuvieron lugar entre mayo y julio en su casa del Upper East Side de Manhattan, donde un día Allen se unió y dijo ser un "paria": "La gente piensa que soy el padre de Soon Yi, que la violé y me casé con mi hija menor de edad y retrasada".

La hija adoptiva de Mia Farrow y André Previn habla especialmente de su relación familiar con Mia Farrow y de su posterior aventura con el cineasta, que desembocó en matrimonio en 1997, unos años después del supuesto episodio de abuso de Allen hacia Dylan y de la desestimación del caso por los investigadores.