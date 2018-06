La enfermedad que tiene angustiada a Toñita de La Academia

La cantante Antonia Salazar Zamora conocida en el mundo del espectáculo como Toñita participante de la primera generación de La Academia, está pasando por un delicado momento de salud.



Y es que a la intérprete de Soy, reveló para el programa de Primera Mano que tiene problemas de hipotiroidismo dicho trastorno causa que la glándula tiroides no produzca ciertas hormonas en el cuerpo.



"Ahorita estoy pasando por una etapa de mi vida que estoy recuperándome llevo cinco años tratándome tengo un problema de hipotiroidismo vaya no me quiero hacer la victima yo solamente se lo que estoy pasando tratar de no subir de peso de que no me esté muriendo la paso mal", dijo la cantante.



Toñita aseguró que su vida cambió radicalmente pues mencionó que es para toda la vida además dijo que el padecimiento lo trata con un neurólogo y un endocrinólogo.