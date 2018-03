"Creo en la inocencia de mi hijo", padre de Esteban Loaiza

México. Don Luis Antonio Loaiza, padre de Esteban Laoiza, quien se encuentra preso en San Diego, California, y atraviesa un proceso federal por narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos, abre su corazón y en entrevista con el programa "Ventaneando" revela su sentir sobre lo sucedido.

"No sabemos nada de lo que está pasando, no podemos dar opinión porque no sabemos nada", dice de entrada en la entrevista.