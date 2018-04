Eugenio Derbez le presta su voz a Dios 

Cancún. ¡Eugenio Derbez se convirtió en Dios!.. Aunque sólo con su voz.

El actor interpretó al creador de la humanidad en un cortometraje dirigido por Jackie Cruz, estrella de la serie de Netflix "Orange Is the New Black".



"La conocí en una rueda de prensa en Los Angeles y me contó de su corto. Ella me cayó increíble. Es una gran actriz, talentosísima. Jamás había interpretado a Dios, es la primera vez, ¡y es un Dios muy relajado! Es una versión my extraña de Adán y Eva. Lo hice con muchísimo gusto", contó Eugenio Derbez en entrevista.



El proyecto, titulado "The First Take" y que Cruz publicará en breve, es la primera producción de su nueva compañía, Unspoken.



Dirigido y protagonizado por la dominicana-estadounidense, narra la historia de Lilith, quien, según la tradición judía, fue la primera mujer de Adán.



"Ella le dice a Adán: los dos somos iguales, a los dos nos levantó Dios de la tierra, y Adán se queja con Dios porque Lilith no quiere andar desnuda, no lo quiere escuchar y ni se somete a él. Dios le dice a Lilith que es genial pero no está funcionando, así que trae a Eva, quien es una rubia de ojos azules y quien no levanta la voz", explicó Jackie, de 31 años.



Cruz aseguró que la mejor representación de las mujeres en la pantalla es su lucha.

"Hay muchas historias sobre mujeres de las que nadie ha hablado. Quiero encontrar escritoras y directoras mujeres, porque no tenemos muchas oportunidades en la industria, ¡las latinas menos!

"Yo quiero abrirle las puertas a las latinas que no se ven mucho", puntualizó.

Ser productora es una cara más dentro de su carrera, pues hasta quiere lanzar un disco con su música.

"Crecí en República Dominicana y en las canciones que he hecho combiné saxofones y trompetas, con mucho jazz y sonidos nacidos en Estados Unidos. La música siempre ha sido una pasión en mi vida".