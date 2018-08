El primer personaje de Disney que encarnará Eugenio Derbez

Eugenio Derbez, ha logrado forjar una carrera artística en Estados Unidos, donde lo hemos visto como presentador de Los Oscar y protagonista de su primera película Overboard, a lado de la actriz estadounidense, Anna Faris.

Ahora el actor volvió a sorprender a sus fans con su más reciente papel en la película de Disney, El Cascanueces y los Cuatro Reinos, donde el comediante interpreta a un rey, y así lo presumió en redes sociales.

La trama

La historia narra como Clara, es llevada a un mundo mágico, donde encuentra a un soldado llamado Phillip y a otros personajes maravillosos.

Además, la joven visitara cuatro reinos, en el último se encuentra el mexicano.

Por su parte sus fans felicitaron el nuevo proyecto del patriarca, de una de las familias más célebres de México.

"Un orgullo para los mexicanos, felicidades Eugenio".

"Wow mucho excito siempre para tú y tus hijos! ¡Que talentosa familia! I love it! Cant wait to see it!".

"Eugenio te felicito!! ¡Estaré pendiente de verla! ¡¡Te mando saludos desde Colombia!!"