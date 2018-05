Eugenio Derbez reveló con quién y a que edad fue su primera vez

La popularidad de Eugenio Derbez sigue creciendo día con día, esta vez el mexicano causó gran asombro tras revelar con quien fue su primera vez y a qué edad, pues fue cuestionado en el programa Despierta América, donde también promocionó su película Hombre al Agua.



El productor se encontraba junto a los conductores del matutino, cuando de pronto fue interrumpido por un corresponsal de la Ciudad de México quien no desaprovecho la oportunidad y le preguntó quién fue la primera mujer en su vida, por lo que el comediante respondió de esta manera.



Fíjate que yo perdí la virginidad ya tardé como a las nueve de la noche, no hasta los 21 años, dijo Eugenio.

De acuerdo con el actor dijo que fue una persona muy respetable pues mencionó que su padre no hablaba de esos temas con él, por lo que su madre la primera actriz Silvia Derbez, (QEPD) fue quien le enseñó como se debía respetar a una mujer.

La madre de Aislinn Derbez/Captura de pantalla

"Mi papá me llevaba muchos años, entonces mi papá nunca quería hablar conmigo de nada, no hablaba de nada, entonces mi mamá fue la que me educó y me decía 'tienes que respetar a la mujer me lo inculcó tanto (...)".

Además, dijo que fue con la madre de la actriz, Aislinn Derbez, con quien el mexicano perdió la virginidad por lo que los presentadores quedaron sorprendidos pues esperaban que el actor diera otra respuesta.