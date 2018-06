El sueño más anhelado de Eugenio Derbez se vuelve realidad

No cabe duda que Eugenio Derbez está haciendo historia en Hollywood pues hace unas horas compartió una gran noticia que nuevamente le cambió la vida, y es que La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) lo nombró miembro.



Con unas palabras de agradecimiento el mexicano mencionó que pondrá el nombre de México en lo más alto.



"Siempre he sido un apasionado de la industria cinematográfica. He visto la entrega de El Oscar desde que era niño deseando algún día ser parte de esa comunidad. Hoy recibí la invitación para ser miembro de La Academia... Me llena de orgullo y gratitud como mexicano representar a la comunidad latina. ¡¡¡Es un verdadero honor!!!".



"¡Qué increíble! ¡¡¡Muchas felicidades!!".

"Felicidades por este y más logros venideros en su carrera. ... orgullo latino maestro Derbez".

"Eres un orgullo que me da ganas de llorar".

Cabe mencionar que el comediante y también productor de cine se encuentra en Rusia junto a su hijo Vadhir por cuestiones de trabajo además de aprovechar los festejos del Mundial.