Eugenio Derbez comparte foto de su padre y es idéntico a él

Poco les he platicado de mi papá... Siempre lograba que mi mamá sonriera, como en esta foto.

Mi mamá cumplía el 8 de marzo y mi papá el 9. Hoy hubiera cumplido 102 años. Fue un gran esposo y para mí, el mejor papá. / He was my dad. Today he would have been 102 years old. pic.twitter.com/YauaLcNJoY