Ernesto es el ganador en "Exatlón"

México. "Exatlón" ya tiene ganador. Luego de una jornada de aventuras, juegos, metas y retos, Ernesto se convirtió en el absoluto ganador de este reality show, el cual se transmitió durante 21 semanas a través de Azteca 7.

Ernesto tras su triunfo, se hace acreedor a dos millones de pesos, se dijo desde un principio de "Exatlón".

Jorge "El Travieso" Arce participó en "Exatlón", y estuvo como invitado en el último programa.

"Me queda un gran aprendizaje de esta aventura. Para mi, haber estado en Exatlón, ha sido increíble y me llevo muchas experiencias bonitas y recuerdos de todos ustedes."

Una publicación compartida por Exatlón México (@exatlonmx) el Mar 11, 2018 at 8:20 PDT

En "Exatlón" participaron 25 atletas, entre ellos Matías, Sorayda y Romel, éste último, se dijo, está compitiendo ahora en Japón, se dijo en la emisión.

Una publicación compartida por Exatlón México (@exatlonmx) el Mar 11, 2018 at 7:26 PDT

Varios de los participantes estuvieron contando en el último programa cómo se sintieron durante su experiencia en el programa.

Ana recuerda que tuvo contacto con lagartijas, sapos, ratas, ranas, y ha sido la aventura de su vida que jamás olvidará.

"Me siento muy bien, con nuevo look, salí satisfecha con mi trabajo. Fueron 21 semanas en las que pasé por lesiones, altas y bajas, pero siempre con esa garra de querer seguir luchando y cumpliendo sueños."

Una publicación compartida por LIS VEGA (@lisvegaoficial) el Feb 15, 2018 at 6:01 PST

Lis Vega, quien también intervino en "Exatlón", señala que siempre le gustó que le llamaran "Mamá Lis", y recordará en especial a este programa porque en su realización ella llegó a los 40 años de edad.

"Yo vine a este mundo a servir, y eso he hecho en esta gran aventura. Estar al pendiente de mis contendientes ha sido padre. Siempre he sido redentora y aquí crecí mucho más. Me di cuenta que las mujeres de 40 tenemos ganas de renacer y rejuvenecer."