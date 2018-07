Mauricio Clark pide disculpas al programa Hoy y se defiende de criticas

Mauricio Clark ha estado envuelto en la polémica desde hace algunos días pues muchos han criticado su nuevo estilo de vida donde aseguró que su homosexualidad era parte del pasado.

Leer más: Pedrito Sola le contesta a Mauricio Clark por sus declaraciones

Una publicación compartida por Mauricio Clark (@mauricioesclarketo) el 13 de May de 2018 a las 2:23 PDT

Ahora el experiodista, decidió romper el silencio además de ofrecer una disculpa al programa Hoy por no haber asistido, pues fue invitado al foro.

Leer más: Mauricio Clark reveló que su homosexualidad es parte del pasado

Que el inmenso amor de Dios te abrace en medio de la circunstancia que puedas estar pasando y haga en ti un milagro poderoso. Amén.



¡Bonita noche! — Mauricio Clark (@clarketo) 25 de julio de 2018

Amigos de Hoy como les va un placer saludarlos, antes que nada, muchísimas gracias por todo su apoyo, gracias por su tiempo que es lo más valioso que existe y también aprovecho para ofrecerle una disculpa pública a Magda Rodríguez..." dijo Clark.



Y es que la emisión tenía preparado un debate en el cual hablarían si Dios curaba la homosexualidad.



#metro #cdmx Una publicación compartida por Mauricio Clark (@mauricioesclarketo) el 28 de Mar de 2018 a las 11:33 PDT

"La palabra enfermedad no la ligo ni la he ligado y espero no ligarla con la comunidad gay. Yo hablo de una sanación, una sanación en la cual llevo trabajando junto con mi familia llevamos trabajando casi dos años en un proceso sumamente difícil y a la vez hermoso...", dijo Mauricio.