La mamá de Fabio Melanitto no sabe de la muerte de su hijo

Ciudad de México.- Tras la repentina muerte del exintegrante de la agrupación musical UFF, Fabio Melanitto, su madre todavía no se entera de su muerte, y sus hermanos hasta hace algunas horas se enteraron de la trágica noticia.

Esto, porque la mamá del cantante se encuentra muy enferma y la familia pidió que la información se reservara hasta esperar contar con la presencia de un doctor para poder darle la lamentable noticia, según dio a conocer el representante de Fabio, Manolo torres, en una entrevista telefónica con el programa Sale el Sol.

Lee también: La reacción de Ivonne Montero ante muerte de Fabio, su ex pareja

Además, dijo que de momento desconocen el nombre de quien fuera la novia del cantante, pues al parecer acababa de comenzar una relación amorosa. "No tenía ni dos semanas de andar con ella", dijo.

Fabio Melanitto.

El cantante y actor venezolano de 32 años de edad no tiene familiares en México, por lo que sus seres queridos están buscando la manera de venir al país para reconocer y reclamar el cuerpo.

Lee también: El cantante Fabio Melanitto recibió al menos ocho disparos

"De su familia incluso hace una hora le pudimos comunicar a su hermano. Su mamá no sabe nada, su papá no sabe nada, y además de todo el hermano nos dijo que no dijéramos nada porque resulta que la señora está bastante enferma", dijo.

Agregó que "estaban buscando un médico para poderle dar la noticia pero ellos estaban buscando la manera de venirse inmediatamente a México porque las autoridades no permiten que nadie se acerque al cuerpo mas que un familiar".

El exintegrante de UFF fue asesinado a balazos la tarde del miércoles 15 de agosto cuando viajaba en una motocicleta en compañía de su novia en la Colonia Narvarte Oriente de la Ciudad de México. Se especula que el artista recibió al menos ocho disparos, uno de ellos directamente en el rostro, al intentar resistirse a un asalto.