Participante de "Enamorándonos" demanda a la producción

México. Fabrizio Presley, quien ha participado en "Enamorándonos", se queja de que en la producción le han quedado mal y le deben dinero.

Según información en distintos portales de noticias, Fabrizio ha presentado una demanda contra el programa "Enamorándonos", debido a que le han quedado mal, y por eso pide 350 mil pesos y una disculpa pública.

En "Enamorándonos" no le cumplen a la gente, eso es lo que hace público Presley, quien ha entablado un proceso en contra de Gooretti, quien es el encargado de hacer el casting y tratar de convencer a la gente.

Una publicación compartida por enamorandonostv (@enamorandonostv) el Abr 6, 2018 at 5:55 PDT

"Te dice no hay dinero, te hace firmar en blanco, y al final, cuando se acaba el programa, te da una patada en el trasero. Por eso interpuse la demanda, quiero que se haga justicia", declaró.

Fabrizio Presley es aquel exacadémico que acampó durante varios días fuera de la Academia para que le dieran una oportunidad en el reality musical de Azteca por principios del los 2000.



Fabrizio presentó lo que él demanda por el hecho de, según él, dañar su imagen y jugar con su tiempo durante la transmisión de este, al no cumplir con lo acordado.



"Yo tenía trabajo esos días, contratos para eventos privados en Guadalajara y Veracruz, y los perdí por culpa de esta producción. Me prometieron que, aparte de entrar al programa, me iban a dar continuidad. Me dijeron ' vas a entrar, después te hacemos amoroso y te daremos llamado diario' , y nada de eso pasó", afirmó.