Critican a Facundo por "llevar" a Jaime Duende a Tv Azteca

México. El conductor de televisión Facundo lleva a uno de sus personajes a Televisión Azteca, situación que le es muy criticada en redes sociales.

En su cuenta de Instagram Facundo publica una fotografía de Jaime Duende barriendo afuera de las instalaciones de la televisora del Ajusco y escribió:



"Me vine a recoger a TV Azteca...a ver quién se deja", a lo que Anette Michel, conductora de dicha televisora, inocentemente escribió un: "jajaja", "que pues pos no te vi (sic)", respondió el comediante.

Una publicación compartida por Facundo Gomez (@facufacundo) el Abr 13, 2018 at 6:42 PDT



Además de la presentadora de "Master Chef", decenas de seguidores de Facundo lo criticaron por haber terminado en Azteca, después de que decía que la odiaba.

"Yo era tu fan desde morrito, pero ya no. Es una lastima, pero bueno tú sabes por qué"; "No me gusta que estés en Azteca, pero ni hablar el hambre es canija"; "Patético y tu programa peor. ¿Cómo te vendiste para eso?", le escribieron.