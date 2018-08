Fallece 'Robbie Rotten' famoso personaje de Lazy Town

Tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas, el actor Stefán Karl Stefánsson, desafortunadamente falleció a la edad de 43 años.

London is my favorite new city. #London #plantdadoutandabout. Una publicación compartida por Stefán Karl Stefánsson (@stefanssonkarl) el 29 de Mar de 2017 a las 7:18 PDT

Recordemos que estuvo en la serie infantil de Lazy Town, durante diez años donde interpretó al divertido villano Robbie Rotten.

De acuerdo con el portal TMZ, la familia del histrión dio a conocer la triste noticia a los medios de comunicación, además tuvo la dicha de despedirse de sus familiares y amigos, quienes estuvieron con él hasta el final.



Algunos mensajes dándole el último adiós al actor.

"Me da mucha pena que haya fallecido Stefan Karl porque su enfermedad me tocaba de cerca y me daba mucha ternura como intentaba tener una actitud positiva".

"Los memes siempre mueren, pero hoy ha muerto el número uno. Espero que consigas atrapar a Sportacus en el cielo #robbierotten."