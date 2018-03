Chiquis Rivera le responde a su prima Ayana tras declaraciones

Una de las integrantes de la familia Rivera sigue creando controversia con sus declaraciones se trata Ayana hija mayor del cantante Lupillo Rivera y es que la joven acusó a su tío Juan Rivera de hablar mal de su padre.



Por su parte su famosa prima Chiquis Rivera sorprendida por las palabras de la joven respondió lo siguiente al ser cuestionada de que pensaba acerca de ella:



Prima yo la verdad no sabía eso, no he visto la entrevista ¿hizo una entrevista?, dijo la famosa

Además, aseguró que quiere un acercamiento con ella para que puedan platicar de lo sucedido:

"Yo quiero mucho a mi prima, yo he intentado mandarles mensajes, quiero hablar con ella y decirles 'pues hay que hablar', no sé qué problema tengan conmigo".

Tras las acusaciones Chiquis asegura que es mentira que ella y su familia utilicen cuentes falsas para atacar:

"Yo nunca he usado una cuenta falsa, jamás, jamás, que me la saquen, que me la enseñen, porque yo nunca".

Con información Mundo Hispánico