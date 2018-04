Mhoni Vidente predice lo que le espera a Chiquis Rivera tras pleito

Mucho se ha dicho sobre el escándalo familiar por el que está pasando la familia Rivera, pues desde que las hijas de Lupillo Rivera, Ayana y Abigail, arremetieron en contra de Chiquis y su tío Juan Rivera los medios se han centrado en las próximas declaraciones de la dinastía.



Por su parte la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente dijo en el programa Hoy, lo que le espera a la hija mayor de Jenni Rivera además de asegurar que todo se trata de una farsa pues considera que la cantante es buena.



"Bueno, uno se tiene que cuidar de los enemigos, pero de la familia más, ahí te das cuenta que cuando tú tienes mucho pleito con la familia o malas energías, es cuando te va peor, por eso es muy importante tratar de no pelearse entre hermanos, tíos ni nada pero si esto lo saca la prima de Chiquis, de que Chiquis Rivera estaba haciendo un trio con Esteban o con alguien más que vendía joyas o no sé qué eso es mentira señores ese viene siendo nada más como un chisme familiar que ya se salió de contorno, pero después de seis años sacarlo a relucir no viene al caso (...)", dijo al vidente.

Cabe mencionar que las acusaciones que ha sufrido la novia de Lorenzo Méndez ya la sacaron de quicio y explotó pues durante una de sus presentaciones hace unos días la interprete arremetió contra sus primas mandándoles una fuerte indirecta.

"Me imagino que ustedes han visto en la televisión, en el Facebook, lo que ponen lo que hablan de mí, que si no es esto, que si lo otro, sabes que me vale madr.., Todas esas viejas que andan hablando mal de mí, que se vayan al pit..", dijo la famosa.