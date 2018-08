José Manuel Figueroa compara a Maribel Guardia con su madre

José Manuel Figueroa, una vez más se encuentra en el ojo del huracán, pues el hijo de Joan Sebastian, comparó a su madre, con Maribel Guardia y es que las dos tienen profesiones totalmente diferentes.

Leer mas: Julián Figueroa y el triste desplante que le hizo José Manuel Figueroa

Tras hacer la comparación los fans la actriz se molestaron con el intérprete, pues aseguran que lo hizo de una manera despectiva, ya que Guardia estuvo en la famosa época de las 'ficheras' donde hizo algunos papeles.

Leer más: ¡Indignante! hackean redes sociales de Joan Sebastian y suben pornografía

"Yo soy fanático del humor de Rafael Inclán, El Caballo Rojas, Maribel Fernández, osea ella participó en algunas, no en todas, pues sí no hizo ese cine, pero yo no estoy diciendo nada despectivo, si también eso es despectivo entonces dios mío ¿no?", dijo Figueroa.



Por su parte los conductores De Primera mano, si consideraron las palabras del cantante un poco despectivas, pues aseguran que el ser humano es sensible ante cualquier situación.

Cabe mencionar que Figueroa, tiene un distanciamiento con su medio hermano, Julián Figueroa hijo de Maribel, pues en una entrevista pasada aseguró que tras la muerte de su padre, la relación se desmoronó.