Víctor Manuelle y Farruko aluden con tema a maltrato a la mujer

México. Los cantantes Victor Manuelle y Farruko están en boca de la gente, todo porque se escuchan ahora con el tema "Amarte duro", un tema polémico en cuya letra aluden a Pablo Escobar y al caso de violencia que sufrió Rihanna por parte del rapero Chris Brown: "Te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna"

En distintos portales de noticias se informa que el cantante puertorriqueño Víctor Manuelle salió a pedir disculpas ante la controversia generada por su más reciente canción junto al reggaetonero Farruko.

En el tema titulado "Amarte duro", Farruko dice, entre otras cosas: "Donde yo pongo el ojo, pongo la bala y no fallo . Esto que yo siento es puro como la coca 'e Medallo y no soy Pablo, pero tú sabe' lo que te hablo. Que si va' a jugar con fuego, má' me va a llevar el diablo. Me tienes enfermo como drogado usuario. A diario, te juro que no aguanto las ganas y te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna".