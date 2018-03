Esposa de Alexis Ayala defiende al reality Reto 4 elementos

La esposa de Alexis Ayala, la actriz y deportista Fernanda López, defendió al nuevo programa Reto 4 elementos en entrevista para Grupo Cantón.



Y es que varios usuarios aseguran que es la copia Exatlón sin saber aun de que se trataba de igual manera aseguró que ella formará parte del equipo Fitness, junto al coach Memo Corral, Thaly Amezcua y Pablo Gil todos dedicados al mundo del deporte.

Se dice que 4 elementos es copia del Exatlón

Me da un poco de tristeza que sin conocer el proyecto hablen mal de él. Defiendo el reality porque el público no puede juzgar algo sin conocerlo.

¿De qué trata reto 4 elementos?

Es un programa en el que los escenarios competitivos van hacer el agua, aire, tierra y el fuego. Es desafiar la naturaleza, divididos en equipos.

¿En qué país se realizará la emisión?

En México. Vamos a resaltar los paisajes y sitios naturales de nuestro país. Nos iremos a una playa, la cual no estoy autorizada a decir. No permiten decir el destino.

¿Qué esperas con tu participación?

Espero ganar el concurso, además de mostrarme tal cual soy y que las personas que lo vean. Quiero que el público conozca mi lado humano, con todos mis miedos y virtudes. Yo voy directo a ganar Reto 4 Elementos, Naturaleza Extrema.

¿Cuál es tu miedo?

Miedo en si a saber que voy hacer en el programa, que es lo que me espera, a que me pongan retos en donde tengan que convivir con gallinas, ellas me dan mucha fobia.

