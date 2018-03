Fernanda Ostos, así fue atacada sexualmente en la calle

México. Fernanda Ostos fue atacada sexualmente en la calle hace unos días por un sujeto en la colonia Condesa de la Ciudad de México, y lamentablemente ella la pasa muy mal.

Según reporte de distintos portales de noticias, Fernanda Ostos declaró que no sale a la calle, por nervios, tampoco duerme y la pasa intranquila, tras el lamentable hecho.

“No he podido salir mucho a la calle, me siento muy nerviosa, no he podido dormir tranquila; me despierto a cada rato; es un trauma muy fuerte que me dejó el hecho de que invadieran mi cuerpo en la calle”, aseguró.