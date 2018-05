¿Que Fernando del Solar no encaja en el programa Hoy?

De acuerdo con el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga, esto podría deberse a que los conductores titulares del matutino llevan muchos años juntos, situación que provoca que no se haya acoplado bien.

Una publicación compartida por Fernando Del Solar (@fernandodelsolar) el Abr 9, 2018 at 9:43 PDT

México. En el programa de televisión "Hoy " parece que uno de los conductores no acaba de adaptarse a su nueva etapa, según información en la revista TV Notas.Se trata de Fernando del Solar.

“Fernando del Solar no se ha adaptado del todo. Dicen que siempre anda relegado, no convive mucho con Andrea ni Galilea. No es que sea mala onda, sólo es una cuestión de adaptación”, afirma el periodista.