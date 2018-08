Fer del Solar y la verdadera causa por la que salió de Hoy

Hace unos meses, Fernando del Solar, decidió salir sorpresivamente del programa Hoy, pues supuestamente tenía otros proyectos en puerta.

Gracias totales a la banda de @programahoy Una publicación compartida por Fernando Del Solar (@fernandodelsolar) el 15 de Jun de 2018 a las 4:31 PDT

Ahora el programa de espectáculos, La Cuchara, reveló cuales fueron las verdaderas causas por las cuales el argentino decidido salir del matutino.

"No nada que ver. Con Magda... adorada la Magda, la producer increíble; le estoy muy agradecido porque ella me dio la oportunidad de regresar a la televisión cuando pocos confiaban en mí después de todo el proceso que había pasado. No era fácil aventurarse o contratar a alguien que uno no sabía cómo ibas a estar, en qué condiciones, entonces le estoy muy agradecido", dijo el misma Fer.



Además, el conductor expresó que no tuvo ninguno problema con sus compañeras, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, como se había dicho desde un principio, pero recalcó que Raúl Araiza es todo un amigo para él.