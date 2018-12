Exalcalde de Mazatlán explota en contra de un "recodito"

Fernando Pucheta, exalcalde de Mazatlán, explota en contra de un integrante de Los Recoditos, por la actitud que un día tomó en contra de él al no darle un permiso que le requería. Es a través del programa "Pucheta, una mano amiga", que lo hace público.

Fernando Pucheta comenta que un día llegó a la presidencia de Mazatlán Luis Ángel Franco, vocalista de Los Recoditos, a pedirle un permiso especial. Lo atendió, pero no le fue posible darle luz verde a su petición.

Me fui a pedir un permiso, y no se lo dí. Entonces sacó un video en contra mia, donde me atacaba vilmente...¡Eso es de gente mal agradecida!".