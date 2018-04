Fey explicó los motivos por los cuales se quitaba la edad

La cantante Fey fue todo un ícono en la década de los 90, no había jovencita que no quisiera parecerse a la estrella del pop juvenil.



Hace unos días la interprete estuvo en el programa La Saga donde habló con Adela Micha acerca de su trayectoria amoríos, e incluso de su polémica edad la cual fue todo un rumor pues la famosa se quitaba años así lo reveló al ser cuestionada por la periodista.



"Mira claramente tú sabes que en el espectáculo todos los mánagers le bajan las edades a todo mundo, porque dicen ay así duran más o no sé, cuando yo empezó con Toño, yo tenía 21 pero en ese entonces dijo no no no, pusieron en el prescrit que les dan toda la prensa 17..."

La reina de los 90 como la han llamado algunos de sus compañeros dijo que, aunque no quiso decir mentiras el día de su entrevista también pensó en el impacto que podría causar su verdadera edad.



"Yo creo que por mi cara de que yo no podía decir mentiras dicen que pasa cuando dices 17 no es real de hecho mi hermana amiga que está ahí podrá decir", dijo Fey a la conductora.

Cabe mencionar que Fey podría salir de la gira 90's pop tour encabezada por Ari Borovoy pues la cantante decidió terminar con su productora.