La agresión que sufrió Fidel Rueda durante un vuelo

Fidel Rueda ha traspasado fronteras con su música ya que ha sido del agrado del público con temas como, Aunque Quiera Olvidarte o Uno Más, pero no todo ha sido éxito para el sinaloense ya que ha sido víctima del racismo así lo dijo para el Grupo Canton.



"En un vuelo una vez me tocó volar y yo no hablo inglés, más o menos lo entiendo, pero no lo hablo y a mí me tocó en salida de emergencia y se acercó un señor de la aerolínea, era mayor, él daba las instrucciones ahí, me dijo algo en inglés pero no lo entendí y me empezó a gritar, delante de toda la gente y una señora que estaba atrás le gritó y le reclamó porque me trataba así y ella me cambio el asiento para que me dejara de ofender y yo me sentía muy mal, ahí sentí la discriminación y el racismo; el señor se veía con odio, coraje y despreció", expresó el grupero.

Tras la agresión por parte del individuo el cantante dijo haberse sentido muy mal incluso dijo que tras la candidatura de Donald Trump muchas cosas han cambiado incluso asegura que el trabajado a disminuido.

"La gente si anda tensa, un poco asustada, pero eso pasó más al principio, justo cuando acababa de subir este señor Trump al poder, ahora ya bajó, la gente ya sale más, es libre, más suelta, al principio sí se sentía; me tocó andar en unos eventos en ese tiempo y solo, nos tuvimos que venir a México", concluyó el artista.