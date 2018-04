 Los Súper Powers ganan la gran final de Pequeños Gigantes

México. La gran final de "Pequeños Gigantes" se realizó este domingo, y "Los Súper Powers" se convierten en los ganadores de la gran final del reality show de Televisa conducido por Galilea Montijo.

El escuadrón ‘Los Súper Powers’ está conformado por Natalia, ‘Canelito’, Jazlyn y Aramish, los cuatro se repartirán los poco más de 52 mil dólares en partes iguales.

Jazlyn no lo podía creer: brincaba alrededor del escenario con el trofeo en mano y llorando de felicidad,‘Canelito’ también lloró y abrazó a sus compañeros al saber que ganó como tanto lo anhelaba.

Según información en distintos portales de noticias, una de las primeras sorpresas de la noche fue Espinoza Paz, quien cantó uno de sus más recientes temas y posteriormente lo hizo a lado de la talentosa Anyelique, quien puso nervioso al invitado.

Las siguientes invitadas fueron las hermanas Ha+Ash quienes cantaron con Valería el tema '100 años'.

Los retos fueron más difíciles por tratarse de la gran final, los bailarines sorprendieron con un mix de tres ritmos diferentes, cada uno con un vestuario que fuera acorde a la música. Los primeros en subir al escenario fueron los más pequeños Luisangeli y Diego.

A diferencia de los programas pasados, los jueces les dijeron no había sido su coreografía más espectacular, les aplaudieron el esfuerzo, pero, consideraron que su número no era digno de una final, por lo que obtuvieron un promedio de 8.4.

El cantautor de regional mexicano Espinoza Paz compartió el escenario con Anyelique para interpretar el tema ‘Así o más’:

“La verdad me dio muchos nervios porque tenía más de cuatro años de no cantar ese tema y ya ni me acordaba de la letra”, confesó el cantautor mexicano quien ayudo a la niña a que tuviera un promedio de 9.3.