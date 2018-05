Ilse, Ivonne y Mimí traen los 80 a Culiacán

Culiacán.- Tienen 32 años de presentarse en los escenarios de la República, pero el tiempo no ha estragado su vitalidad y la frescura de sus canciones pop, que retrataron los anhelos y la manera de vivir el amor de las jovencitas en los años ochenta del siglo 20. Ellas son Ilse, Ivonne y Mimí, que en la penúltima década del siglo pasado resonaban en las radios y brillaban en las marquesinas con el nombre de Flans.



La agrupación se presentó en Culiacán en el Estadio Universitario, en el marco del 23 Festival Internacional de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El concierto inició con Me gusta ser sonrisa.

El trío estuvo acompañado en el escenario por una banda integrada por un baterista, dos guitarristas, un bajista y un coro con tres cantantes. Esta formación más de corte rockero dio más robustes a sus canciones, que orginalmente son de sonido más ligero.

Ivonne lució su voz al cantar sola. Foto El Debate

Para reforzar el espectáculo hubo tres pantallas que proyectaban gráficos.

También sonaron Tiraré, Esta noche no, Detras de tu silencio, Giovanni amore, Alma gemela (alma mía), Veinte millas, Ay amor, entre muchas otras canciones que pusieron al público de diversas generaciones.



Sin embargo, fue en la recta final en que sonaron los clásicos de este trío de pop. Sonaron Tímido, Me he enamorado de un fan, No controles y Bazar.

Ilse en la presentación. Foto El Debate

La agrupación refrendo su poder de convocatoria al colmar el estadio Universitario.

Asimismo, Ilse, Ivonne y Mimí demostraron un gran despliegue físico pues se desplazaron por todo el escenario, al tiempo que su voz suena casi igual a sus inicios.

Mimí cantó con gran sentimiento. Foto El Debate

El público reconoció la entrega con aplausos, gritos y sobre todo al bailar y brincar al ritmo de su música pop.