Eiza González impacta las redes al mostrar su rostro al natural

Eiza González como pocas veces se le ha visto se mostró sin maquillaje en las redes sociales dejando a sus fans fascinado pues la belleza natural de la mexicana es indiscutible.

Y es que para los que solo pensaban que la actriz tenia un cuerpazo se equivocaron ya que la foto de la famoso se volvió muy popular por lucir sin ninguna perfección.

La imagen ya cuenta con más de 140 mil likes y miles de comentarios elogiando lo bello que luce su cara, aunque también dejaron en claro que cuando sale a un evento o con sus amigos luce mucho más guapa.

"Demasiado linda hermosa".

"No no no puedes ser y yo extrañandote".

"Hermosa!! que carita tan dulce!!".

Cabe mencionar que Eiza cada vez más se abre paso a Hollywood y es que la hemos visto en algunas series estadounidenses, además de varios proyectos que estrenará el año que viene en la pantalla grande a lado de celebridades como Mel Gibson y Emma Roberts.