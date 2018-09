Alexis Ayala enciende redes, presume desnuda a su esposa

Alexis Ayala dejó con la boca abierta a sus fans y a los de su esposa Fernanda López, quien aparece en su cuenta de Instagram completamente desnuda.

Con un emotivo mensaje y cientos de reacciones por la fotografía, Alexis Ayala habló del gran amor que siente por la madre de su hija, quien ha estado en las buenas y en las malas con el histrión, además de ser consideradas como una de las parejas más unidas del espectáculo.

"Me gusta tenerte así, en la desnudez de cuerpo, pero sobre todo en la de alma. Me gusta cuando te gusta que nos guste. Me gustas, cuando gustas de gustar. Me gusta que te gusta ser mujer y en tu feminidad me gustas mucho. Me gusta mi hoy contigo y me gusta pensar en mi mañana junto a ti. Te amo @lopfer ahhh y me gusta que seas Yoguini y mucho eso como funciona jajajajajaja", escribió Alexis Ayala.



Mientras tanto los seguidores de Alexis Ayala, comentaron la tremenda imagen el cual se puede ver el impactante cuerpo de la mujer fitness.



"Hermosa foto y bellas palabras".

"El Cuerpo, es una Obra Maestra".

"Que esposo tan divino de presumido".

"Una guapa para un guapo. Primera vez que veo un 10 estar con un 10".