Kalimba revela si tiene nexos con presunto sicario

El cantante Kalimba se encuentra en el ojo del huracán y es que en redes sociales circula una foto del ex OV7 con el presunto sicario de la Unión Tepito, Brayan Gonzalez alias "El Pozole".

Ahora el programa Ventaneando le preguntó al solista si tiene una amistad con el supuesto criminal por lo que dio la cara y esto respondió.

"Es una foto que me pidieron yo me tomó una foto con cualquier persona que me acerca a pedírmela creo que esa es mi manera de ser atento con el mundo atento con todo el que se me acerca se acercaron conmigo muy amables me dijeron 'hey te tomas una foto con nosotros' y me la tome como con cualquier persona pueden checar en las redes...", dijo el artista.

Aseguró que supo de él cuando la imagen comenzó a circular en las redes y las noticias, pues nunca se imaginó que se trataba de un supuesto criminal.

Cabe mencionar que el interprete acaba de comenzar su gira en el teatro Metropolitan y se mostró muy contento pues su hijo estuvo en primera fila a lado de su madre para ver su primer concierto.