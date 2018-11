Kate del Castillo acabada emocionalmente comparte su peor momento

Kate del Castillo se ha dado conocer por ser una mujer muy transparente con sus fans, pues siempre ha dicho que su fama se debe gracias a ellos, es por eso que abrió su corazón y compartió su peor momento en una foto.

Resulta que la mexicana publicó una imagen donde aparece completamente sin maquillaje y al parecer acabando de llorar además incluyo un pequeño texto en el cual predominaban los sentimientos más tristes aunque recalcó que también podría tratarse de felicidad.

"Cansancio, frustración, tristeza? FELICIDAD! No siempre hay que publicar nuestros mejores momentos, los peores son los mejores. Quién se atreve? OBVIO no filtros, por si lea quedaba duda... sólo yo. No estamos sol@s".

Por si fuera poco los fans de la 'Reina del sur', se preocuparon por las palabras y la mirada triste que proyecta la actriz.

"Tu publicaste mi momento todo así mismo".

"Tu como siempre hermosa, que mujer para ejemplar, fuerte independiente".

"Que paso Kate ..abrazos y fuerza..".

"Ojalá que te sientas bien".

Cabe mencionar que hace unos meses su padre Eric del Castillo había dicho que Kate pisaría México nuevamente para pasar las fiestas decembrinas junto con ellos y su hermana mayor la periodista y conductora Verónica.