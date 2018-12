Madonna explota contra Lady Gaga y le manda una advertencia

Parece que Madonna dedicó una advertencia a Lady Gaga, luego de la polémica generada por usar las mismas frases.



La cantante, quien acusó a Lady Gaga de apropiarse de sus emblemáticas frases de la década de los 80, compartió una fotografía con la frase "Lunes, no jodas conmigo", misma que fanáticos atribuyeron que era para Gaga desatando una nueva pelea entre las divas.



"¿Por qué el beef con Lady Gaga? Ella es un jodido icono. Pensé que tú también lo eras hasta que la insultaste y te comportaste como una niña.

"Ella claramente había tomado algunas referencias tuyas, y para ti insultarla, es bonito. Deberías estar orgullosa de que alguien con tanto talento como ella te haya usado como influencia", escribió un seguidor.



La frase que generó la discordia entre las artista fue la que Gaga ha utilizado reiteradamente durante la gira promocional de su película Nace una Estrella, informó El País.

"Puede ser que en una habitación de 100 personas, 99 no crean en ti, pero que solo es necesario una para cambiar tu vida", expresó Gaga.



La Reina del Pop compartió en sus historias de Instagram, un video de la entrevista que le hicieron hace 30 años y en la que se escuchan las mismas palabras.

"Si hay 100 personas en una habitación y a 99 de ellas les gusta (lo que hago), yo solo recuerdo a la persona que no le gustó", dijo Madonna.



Este no es el primer conflicto entre las cantantes, en 2011 los seguidores de la intérprete de "La Isla Bonita" señalaron que la canción de Gaga "Born This Way" era muy parecida al tema "Express Yourself" lanzada por Madonna en 1989.

Tras la polémica, Madonna dio a entender durante una entrevista en ABC que ella era superior a Gaga.