Gaby Platas responde a las declaraciones de Paco de la O sobre su nuevo novio

Luego de que su Paco de la O hablara sobre la nueva relación sentimental de su ex pareja, Gaby Platas, ésta publicó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram, donde habla de un acuerdo que habría hecho con el conductor.

Lee también: La reacción de Paco de la O sobre el nuevo novio de Gaby Platas

Y es que hace unos días salieron a relucir fotografías de la actriz acompañada de un hombre maduro, quien es su nuevo amor, en una función de teatro.

Al ser cuestionado en el programa Ventaneando sobre su ex, Paco de la O le envió solo buenos deseos.

"Estoy contento porque la veo que esta comenzando otra parte de su vida, en otro momento, y está contenta, por un lado. Por otro lado, la persona con que se relaciona, que es Francisco Loreno, yo lo conozco bien y es un tipo de luz, es una persona de luz, es una persona que se dedica a salvar serecitos vivos", comentó el conductor.

Sin embargo, al parecer a Gaby Platas no le pareció que su ex hablara sobre ella y publicó un breve comunicado en su red social.

Lee también: A pocos meses de divorcio Gaby Platas ya tiene nuevo galán

"Me veo, otra vez, en la necesidad de comunicarme a través de este medio por las notas que me vinculan al señor Francisco de la O. Mi relación con él terminó definitivamente hace unos meses. Teníamos un acuerdo sobre reservarnos los motivos de la misma y a no hablar de la vida del otro. Por razones que desconozco él ha decidido romper ese acuerdo en varias ocasiones usando entrevistas personales o realizadas a 'gente cercana' para dar diferentes versiones de lo sucedido", decía la publicación.

La actriz lamentó que "alguien que no pertenece a mi presente" esté dando información "de cosas que no corresponde a su tiempo en mi vida".