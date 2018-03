Gaby Ramírez sufre humillación tras prohibirle entrada a parque

Gaby Ramírez sufrió la peor de las humillaciones luego de que personal de Six Flags le negaran la entrada a ella y a su hijo al famoso parque de diversiones por vestir inapropiadamente.



La conductora reveló el bochornoso momento en una revista de espectáculos informa Grupo Fórmula.

Fue algo muy humillante, no me dejaron pasar, dijo la famosa.

De entrada desde que llegué me trataron mal, pues se acercó un guardia y me dijo 'señorita su atuendo es inapropiado y así no va a poder pasar, señaló.