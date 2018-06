Gal Gadot comparte nueva imagen de la Mujer Maravilla

Estados Unidos. Gal Gadot comparte una fotografía de cómo lucirá la superheroína en la secuela de la película Mujer Maravilla.

Gal Gadot reveló la una imagen de como lucirá Diana Prince, quien en el mundo de DC Cómics es la "Mujer Maravilla", en la segunda entrega de la película de la superheroína. If you look in my eyes long enough I might blink. Such an honor! Thank you so much #MadameTussauds #wonderwoman ‍♀️ @tussaudsorlando Una publicación compartida por Gal Gadot (@gal_gadot) el 22 de May de 2018 a las 9:03 PDT

A través de su cuenta de Instagram, la bella actriz comparte la imagen que tituló: "She' s back" (Ella está de regreso), y cuenta con más de 2 millones de "Me gusta".





La secuela de Wonder Woman (Mujer Maravilla) se desarrollará en las década delos 80; Diana se enfrentará a Cheetah, interpretado por la actriz Kristen Wiig. En esta producción de Hollywood también aparecerá Steve Trevor, el gran amor de Gal, en la película.

She's back... ‍♀️ #WW84 Una publicación compartida por Gal Gadot (@gal_gadot) el 16 de Jun de 2018 a las 3:10 PDT

Ahora, gracias a información de The Washington Business Journal (vía Heroic Hollywood), sabemos que Wonder Woman 2 será filmada en Alexandria, Virginia, Estados Unidos (no confundir con alguna de las múltiples Alejandrías del otro lado del mundo). La filmación se llevará a cabo entre junio y julio de este año.