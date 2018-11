Galilea Montijo bromea con el AK-47 que 'tiene' en su bolsa

En el programa Hoy es muy común que el conductor Chano Jurado, realice un recorrido en el foro para mostrarle al público como es el foro detrás de cámara y divertir un poco más a los televidentes.

Durante el recorrido se topó a Andrea Legarreta y Galilea Montijo a quienes les dijo que mostraran ante la cámara que es lo que llevan en sus bolsas cuando acuden al trabajo por lo que Gali bromeo diciendo que ella tenia un arma por lo cual no la podía mostrar.

Yo no te lo puedo enseñar por que yo traigo mi AK-47, expresó Gali ante Chano.

Por su parte la esposa de Erik Rubín sacó todas sus pertenencias dejando a sus fans sorprendidos pues como cualquier mujer Andi llevaba un espejo, rizador de pestañas y hasta un perrito de plástico.

Por su parte los fans del programa comentaron una vez más los divertidos videos de Jurado quien se ha vuelto un elemento importante en el matutino.

"Me encanta Andrea y Raul Araiza y Galilea son mis preferidos...".

"Me encantan el programa Hoy y Andrea Gali el negro son lo máximo no me lo pierdo saludos y bendiciones desde Colombia".

"Ellos son los mejores".