Galilea Montijo posa con Yanet García, y esto le critican

México. Galilea Montijo y Yanet García, "La chica del clima", se tomaron una selfie juntas y esta les es criticada en redes sociales.

Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) el Mar 15, 2018 at 10:37 PDT

"La chica del clima" ha dado un toque de sensualidad al programa "Hoy", pero la foto al lado de su compañera generó polémica en Instagram.

Hace unos días Galilea Montijo compartió una foto al lado de Yanet García, en donde su sonrisa causó polémica, ya que se dijo que luce muy fingida.

Aquí algunos comentarios:

Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) el Mar 12, 2018 at 10:40 PDT

Una publicación compartida por Yanet Garcia (@iamyanetgarcia) el Mar 14, 2018 at 11:08 PDT

“Jajaja tu cara Gali, en lo personal no está muy bueno el programa ahora ,de hueva, verlos”.

“Pero aburrió el programa hoy, exageraron con la publicidad .... no m gusto , y mucho Photoshop el foto con lucerito , pero no tienes opción d comentar ”.

Muchos de los comentarios no son del todo favorables en redes sociales, ya que muchos dicen que la producción de Reynaldo López era mejor que la de Magda Rodríguez.

Otros comentarios aseveran:

“A mi no me gusta este programa, me gustaba el de antes; extraño a "El Burro" y a los demás chicos”.

“No me gusta el nuevo programa; está aburrido. Tú eres genial, 'Gali', pero el programa está feo.El clima de hueva; los que dan los chismes con Martita del asco, esta mejor "El Burro", "El Papirrin", considérenlo”.