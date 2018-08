Usuarios tachan a Inés Gómez Mont de ser de dos caras

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont ya son comadres oficiales, sin embargo, en redes sociales varios usuarios tacha de hipócrita a la ojiazul.

Lee también: Una sexy Paty Manterola en traje de baño transparente

Hace unos años, Inés Gómez Mont le dijo a Galilea Montijo "Doña Table", y usuarios en redes sociales se lo recuerdan a la recién convertida en mamá nuevamente. La tachan de hipócrita.

Te puede interesar: Laura Pausini no quiere ver a Paulina Rubio dentro de La Voz España

En la imagen publicada el día de ayer, se puede ver a las conductoras de televisión abrazadas y muy sonrientes durante el festejo de cumpleaños de Bosco, unos de los hijos de Inés.



La instantánea fue titulada "Te amo comadre". Este simple párrafo originó varios comentarios en la red sobre la supuesta enemistad e incluso agresión que hace unos años Gómez le hizo a Montijo.



En 2008, Inés Gómez Mont dijo en el programa Ventaneando que Galilea Montijo, era una teibolera y textual sus palabras fueron:







Sin embargo, a principios de este año la también empresaria declaró para el programa "Cuéntamelo Ya" que lo dicho hace un tiempo era broma y que ahora son amigas, casi hermanas.



De acuerdo con Tv Notas, Inés Gómez Mont señaló:

Nos da mucha risa, si hubiera hecho un comentario que le afecte me sentiría un poquito mal, pero no es así, todo es parte del juego, del show, Galilea es una muy buena amiga, tenemos una amistad muy sólida, verla me alegra el alma, me saca carcajadas".