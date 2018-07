Galilea Montijo ya no quiere que la liguen con Cuauhtémoc Blanco

Hace más de quince años Galilea Montijo, fue novia del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, con quien se dejaba ver en todos los eventos públicos a los que asistían, pero ahora que cada uno tomó caminos diferentes la conductora ya no quiere que la relacionen con él.

Y es que Blanco será el próximo gobernador de Morelos, por lo que las redes sociales han hecho de las suyas realizando un sin fin de memes relacionando a la famosa.

"Si yo ya estoy casada no podría me da muchísima risa los memes, como a todos, creo que somos los mejores del mundo para hacer memes me da mucha risa" reveló para el programa De Primera Mano.



Eso fue ya hace tantos años el otro día les digo yo voy hacer abuela y seguimos con el mismo tema que flojera", dijo Gali en tono de burla.

Además, aseguró que si su ex realiza una bioserie no tendría ningún problema en aparecer en el proyecto, pues es una mujer que no tiene problemas con nadie.