Los "Pequeños Gigantes" reaccionan así al ver a "la otra Gali"

México. Mucha diversión encierra al programa semanal "Pequeños Gigantes", y sobre todo buenas "puntadas" que tienen Galilea Montijo y los chiquitines.

Circula en redes sociales un vídeo en el que algunos participantes de "Pequeños Gigantes" se muestran asombrados tras ver cómo era Galilea Montijo apenas unos años atrás.

En “Pequeños gigantes” del pasado domingo, Galilea presentó la sección “Los peque- expedientes”, nueva sección que formará parte de la emisión.

Tras su proyección, lo curioso en la sección es la cara que pusieron algunos de los pequeños, luego de mirar cómo era Galilea Montijo hace unos años.

Los pequeños expresaron:

“Tenía el pelo de otro color y no me gustaba”, “Como que no era Galilea”, “Ahorita la veo guapa”, “Me gusta más como está ahorita”, “Yo creo que Galilea ahora se ve más blanca”, fueron las divertidas críticas que arrojaron los participantes que no podían creer cómo lucía Gali antes de someterse a varias cirugías estéticas.

“No soy Michael Jackson, no me blanquee, lo que pasa es que en el foro no hay manera de asolearse con estas luces”, fue la justificación que dio la presentadora.