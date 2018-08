El mensaje que mandó Geraldine Bazán a todos los 'enamorados'

Geraldine Bazán, quien hace unos meses se divorció del padre de sus hijas, el actor Gabriel Soto, se encuentra enfocada en nuevos proyectos de trabajo y disfrutando su soltería.

Y es que la sensual rubia mandó un fuerte mensaje para todas aquellas personas que se dicen 'enamoradas', y que no demuestran sus emociones por miedo o vergüenza, considerando que el amor de hoy, es muy raro.

"Que aburrido el "amor moderno", todos tratando de sentir lo menos posible para que el otro no se espante. Te quiero, pero no te lo digo, te extraño, pero no te hablo, te quiero ver, pero no me muevo. Demostrar interés hoy en día es un acto de vergüenza", fue la imagen que compartió en redes la famosa.



Recordemos que la guapa actriz regresó a la pantalla chica para la teleserie 'Por Amar Sin Ley', donde compartió créditos con David Zepeda y Julián Gil.

"¡Que gran verdad Geraldine! En estos tiempos es raro encontrar ese amor bonito, del bueno, ¡del de antes!".

"Eres de las mías, que vivan las mujeres valientes con dignidad y amor por sus hijas".

"Te admiro eres muy buena actriz y buena madre".