¿Geraldine Bazán le fue infiel a Gabriel Soto?

Geraldine Bazán siempre se ha caracterizado por ser una mujer transparente en cuanto se trata de su vida privada, y es que desde su separación con el padre de sus hijas Gabriel Soto, decidió continuar con su camino, mostrando a sus seguidores día a día que es lo que se encuentra haciendo.



La actriz se sinceró aún más cuando el Burro Van Ranking la entrevistó y este le preguntó de la nada si ella ha sido una persona fiel por lo que sin titubear la rubia respondió:



Yo siempre he sido fiel, dijo Geraldine.



Con una linda sonrisa Bazán dejó en claro que siempre ha sido una persona muy comprometida en sus relaciones, además habló un poco de las inseguridades que en algún momento de su vida la acomplejaron, revelando que siempre le ha gustado lucir bien por lo que considero estar en la mejor etapa de su vida.

Además, dejó bien claro que ella no saldría y mucho menos en estos momentos con un hombre hasta que se encuentre completamente divorciada.



"Bueno ahora que estoy separada definitivamente claro que se ha acercado gente, pues como una amistad, pero la verdad sí he dejado como muy en claro no por otra cosa si no por mí, que no voy a salir con nadie hasta que no esté divorciada", dijo la actriz.

Cabe mencionar que la relación entre Geraldine y su ex esposo es de maravilla pues para ellos lo más importante es el bienestar de sus dos hijas pequeñas hijas Elisa Marie y Alexa.