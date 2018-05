Geraldine Bazán habla sobre el desnudo que realizó para una revista

La actriz Geraldine Bazán estuvo como invitada en el programa La Saga, donde varios famosos han asistido.



La rubia también estuvo acompañada por el grupo Moenia donde hablaron de diversas experiencias que han tenido a lo largo de su carrera, una de ellas fue el primer desnudo de la ex de Gabriel Soto para la Revista H, ya que un usuario pidió que la mexicana hablara de esa etapa de su vida.



"No realmente la verdad es que las fotos estuvieron increíbles, porque podría decirte 'hay bueno bien', la verdad es que estaba en un muy buen momento de mi vida físicamente, me gustaron muchos las fotos las tomó Uriel Santana, sí la verdad no hay quien salga mal con él y toma unas fotos bien bonitas.



Cabe mencionar que la rubia no habló del proceso de divorcio que enfrenta con el histrión y padre de sus hijas, aunque al parecer se divirtió mucho con las preguntas de la presentadora Adela Micha.

Actualmente Bazán actúa en el melodrama Por Amar Sin Ley, donde es pareja del actor David Zepeda.