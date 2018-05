Geraldine Bazán confiesa por qué la bulleaban cuando niña

México. La actriz Geraldine Bazán, en entrevista para "De primera mano", de Imagen Televisión, confiesa que cuando fue niña fue "bulleada" por sus amigas.

A Geraldine Bazán, ser objeto de bullying no le afectó en su manera de vivir, confiesa.

"Creo que siempre he sido una mujer independiente, y segura de si misma. He aprendido a decir 'no' cuando se requiere."