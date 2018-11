Gerardo Bazúa explota ante pregunta de una reportera

El cantante sinaloense Gerardo Bazúa explota ante una pregunta supuestamente mal formulada por una reportera en una conferencia de prensa que da en Ciudad de México.

El cantante no aguantó y fue directo con la reportera, según se informa en distintos portales de noticias. Una reportera de Televisión Azteca lo cuestiona sobre su relación con Paulina Rubio, su ex, y él se molesta por ello.

Si tú nada más vienes a preguntarme de esas cosas, pues algún día vas a venir a preguntarme sobre mi carrera artística, ustedes no tienen otro material más que sacar, hay gente muy inteligente que pregunta otras cosas. La que fue irrespetuosa fue ella (la reportera) porque me dijo que no me iba a preguntar nada”, sentenció el cantante.

La reportera de "Ventaneando" le habría señalado que no le interesaba entrevistarlo si no le contestaba sobre lo que le estaba preguntando, que era respecto a Paulina Rubio.

No me entrevistes tú, no me preocupa en nada, hay mucha gente inteligente aquí, otros compañeros tuyos que me preguntan cosas interesantes, y te lo digo a los ojos, entonces no tengo ningún problema si no te intereso yo, no tengo ningún problema y díselo a tus jefes”, afirmó.