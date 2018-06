Gerardo Bazúa rompe el silencio y habla de Paulina Rubio

Desde hace unos meses se rumora que Gerardo Bazúa y Paulina Rubio decidieron separarse por lo que cada quien tomó caminos distintos mientras la cantante festejó su cumpleaños sola y en Rusia el cantante fue entrevistado por el programa Ventaneando y esto fue lo que dijo.



#metienesloquita #russia2018 #novenimosdevacaciones #paulinarubio Una publicación compartida por Paulina Rubio (@paulinarubio) el 18 de Jun de 2018 a las 3:23 PDT

Tenemos mucho tiempo que siempre inventan cosas a si es que estamos muy tranquilos y guardando nuestro espacio, expresó el cantante.



Bazúa también desmintió que la madre de su hijo mantiene una relación amorosa con un fotógrafo.



"Es amigo yo la verdad ya me rio, que te digo trato mucho de clavarme en la música los proyectos nuevos muchas veces proyectos nuevos y no se realizan entonces es como volver a empezar desde cero y muy clavado en esa onda no muy clavado en nuestra música no me importa no sé me rio", dijo Jerry.