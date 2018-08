Ex de Ninel Conde asegura que José Manuel Figueroa lo golpeó

Giovanni Medina, ex de Ninel Conde, al parecer fue agredido por José Manuel Figueroa, (quien también fue pareja de Ninel) el pasado sábado en el Palacio de los Deportes, donde se le fue a los golpes, por lo que en su rabia el empresario decidido escribir cosas de él en Twitter.

Aquí con la brillante ganadora del #DebateChilango la próxima jefa de gobierno @Claudiashein quién sin duda velará por reestablecer el estado de derecho en la ciudad. pic.twitter.com/xLVoIQriyY — Giovanni Medina (@Giovann1Medina) 21 de junio de 2018

Ahora él mismo decidió hablar para el programa De Primera Mano, donde narró cómo fueron los hechos y de cómo califica la acción del hijo de Joan Sebastian.

"Mira la verdad es que el tema si me da un poco de bochorno, pero te cuento, el sábado nos invitaron a escuchar una canción y yo con compañías de trabajo, que son incluso actualmente autoridades selectas, personas de una moralidad intachable y cuando venía yo entrando al camerino de pronto sí me brincó encima esta persona, la verdad es que en el momento fue como sorprendente y más haya de palabras no pasó a mayores...", dijo Medina.



Además, Medina aseguró que cuando los medios cuestionaron a Figueroa, sobre el supuesto atentado, lo negó rotundamente señalando al cantante como un cobarde.



Cabe mencionar que el empresario, mantiene una batalla legal con Ninel desde hace algún tiempo por la custodia de su hijo.