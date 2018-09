Giuseppe Gamba te atrapará con su nuevo personaje

Desde que inició transmisiones Imagen TV ha ido atrapando a su público con historias que causan impacto. Esta semana dio inicio una teleserie que pretende cautivar a los mexicanos con un tema que no se centra en venerar a los narcos. Si bien es una historia con esa temática, no gira alrededor de esto. Uno de los personajes principales es Alexander, papel interpretado por Giuseppe Gamba, quien se siente sumamente contento con ser parte de Atrapada.

“(Me siento) muy orgulloso del producto que terminamos y del proceso que vivimos, creo que es un proyecto increíble y a mí me hizo muy feliz, y estaba muy ansioso de que ya saliera”.

Pero lo que llama la atención es que en este proyecto todos los personajes son una pieza clave para que la historia engrane. Giuseppe comparte que aunque África Zavala es la protagonista de la historia, hay muchos antagónicos y protagonistas.

“Mariana, la protagonista, tiene una historia central, tiene una relación con dos hermanos que la afectan de manera distinta porque son totalmente opuestos”. El actor confiesa que desde que recibió el texto para hacer la prueba para el personaje, él le dijo a su manager que se quería quedar con el papel.

El actor está feliz con este papel. Foto: Cortesía

Y así fue como Alexander llegó a su vida, es el hermano más chico, el papá muere y todo el tiempo había preparado al hijo mayor, a Felipe, personaje que lo interpreta Érick Chapa. Su personaje es el junior de la familia, no tiene muchas responsabilidades, pero cuando el hermano mayor que tiene que hacerse cargo de todo no está y él toma las riendas.

“Alexander es un tipo que se dedica a resolver porque no piensa, acciona y luego ve qué pasa, sus decisiones no son tan buenas, es el antagónico porque engaña a su esposa, porque mata, no es un tipo muy virtuoso, las cosas que hace no las hace por maldad, tiene muchos matices”.

“Dentro de este proyecto hay dos personas malas, malas, mi personaje hace cosas que te cae bien, es un tipo que a la medida de lo posible resuelve siempre poniendo a su familia y él, que es lo más importante”.

Para Giuseppe, más que una narcoserie o una historia que se centre en la violencia, es una historia de humanos y de gente interesante, “la historia no parte de un narcotraficante que es un héroe, ni de una asesina que está cubierta de gloria y que todo mundo quiere ser como ella.

Parte de dos familias con dos hijos cada una que les toca vivir una realidad que ellos no buscaron, ellos no necesariamente quisieron ser traficantes de armas, ellos se comienzan a preguntar si el camino de las matanzas, los excesos de dinero y de las guerras constantes de todas estas cosas es el camino de la verdad. Suena interesante porque en la historia estamos haciendo una crítica constructivamente”.

El actor además dice que es un proyecto con el cual cambiará un poco el contenido, ese contenido que el televidente está pidiendo. Por otro lado con esta historia Gamba debuta en Imagen TV y agradece esa apertura que se está dando últimamente en las empresas.

“A mí me gustan encontrar historias que me llenen, me parece que al estar atado obligado a trabajar con una empresa te cierras y empiezas a perder el por qué realmente eres actor. De repente que tu llama creativa se apaga, todos los que trabajamos en este medio queremos contar historias donde sea”.