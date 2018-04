Otra participante de Reto 4 Elementos sale por lesión

La participante de Reto 4 elementos, Gloria Aura, sufrió una severa lesión durante la competencia, causándole esguince cervical.



La misma actriz reveló como es su estado de salud ya está en su hogar quedando fuera del programa extremo.

"Tuve esguince cervical de tercer grado que me impide seguir compitiendo, si me doy otro golpe parecido, esto afectara la médula y me puedo quedar cuadripléjica. De hecho, ya se tomó la decisión de que salgo del programa a partir del lunes", expresó para Grupo Cantón.

Cabe mencionar que no es la única participante que sufrió un accidente ya que su colega Fernanda López, esposa de Alexis Ayala tuvo una lesión en el hombro durante su primer día.



Por su parte el actor se mostró consternado en el programa Hoy donde reveló que estaba sufriendo por no saber nada de ella.

Con información El Dictamen